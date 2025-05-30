Мособлдума провела открытую трибуну по вопросам ЖКХ в деревне Акулово Одинцова

В деревне Акулово Одинцовского округа состоялось выездное расширенное заседание Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы состоялось в Одинцовском округе под руководством председателя комитета Олега Гаджиева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участие в мероприятии приняли советник министра ЖКХ Московской области Игорь Тимофеев, депутаты Мособлдумы, генеральный директор Фонда капитального ремонта региона Дмитрий Сватковский, председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД региона Олеся Тыщенко, гендиректор Управления технического надзора капитального Михаил Чебриков и более 70 неравнодушных граждан.

В рамках круглого стола Дмитрий Сватковский рассказал участникам о реализации региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов, а также о ключевых изменениях в Фонде.

Одно из них — муниципальные штабы по капремонту, в состав которых входят собственники, председатели МКД, представители общественности, главы округов, прокуроры.

Сотрудники Фонда также регулярно встречаются и взаимодействуют с жителями на местах. Помимо этого, участники обсудили вопросы формирования плана краткосрочного ремонта на 2026–2028 годы, контроля подрядных организаций при выполнении работ, информирования жителей о ходе капремонта. Также на выездном заседании комиссия проконтролировала процесс мероприятий по замене коммуникаций газоснабжения в многоквартирном доме деревни Акулово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.