сегодня в 19:58

Москвичам из ЖК «Рассказово» объяснили, почему снижена подача тепла в квартиры

Параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения в московском ЖК «Рассказово» снижены из-за подключения частной теплоснабжающей организацией новых абонентов, сообщает Городское хозяйство Москвы .

«При проведении работ застройщиком на сетях частной теплоснабжающей организации по присоединению новых абонентов допущено снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЖК „Рассказово“», — говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить уровень подачи тепла и горячей воды в квартиры горожан до прежних значений.

Проблему пообещали устранить в ближайшее время.