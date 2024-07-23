Московские энергетики подключат к сетям 74 новостройки по реновации в 2024 году

В столице в 2024 году обеспечат электричеством 74 жилых дома, которые построили по программе реновации, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле.

«За прошлый год подключили к сетям 49 таких многоквартирных домов, в этом году планируем провести работы по 74 адресам, из которых 22 уже обеспечены надежным энергоснабжением», — рассказал он.

Заммэра добавил, что специалисты в рамках работ по технологическому присоединению новостроек проведут более 300 километров кабельных линий. Также им предстоит построить несколько трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Суммарная присоединенная мощность достигнет показателя 61,1 тыс. кВт.

Бирюков отметил, что мероприятия проводят с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Его используют в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации.

В новые жилые дома проводят электроэнергию по второй категории надежности.