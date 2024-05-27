«Мосэнергосбыт» заключил новые договора электроснабжения в 9 округах Подмосковья

сегодня в 14:12

В девяти муниципалитетах Московской области заключены прямые договора с АО «Мосэнергосбыт». При этом обслуживание за электроэнергию будет осуществляться через ООО «МосОблЕИРЦ», сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

АО «Мосэнергосбыт» информирует, что на основании обращения управляющих компаний и протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, а также на основании постановлений администраций городских округов о заключении прямых договоров непосредственно с ресурсоснабжающей организацией и одностороннему отказу от договора электроснабжения по адресам:

Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, дома № 3, 4, 5;

Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское шоссе, дома № 1, 2, 4, 5/7, 6, 7, 8, 10, 12;

Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Бояринова, дома № 24, 9, 15, 11, 13, 19, 23, 25;

Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Романычева, дома № 1, 3, 5;

Московская область, г. о. Домодедово, д. Гальчино, бульвар 60-летия СССР, дом № 19, корп. 2;

Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом № 64, корп. 2;

Московская область, г. Истра, ул. Генерала Белобородова, дома № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, дом № 47, корп. 9;

Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, дом № 20;

Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, дом № 28;

Московская область, г. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Институтская, дом № 13А;

Московская область, г. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Школьная, дом № 10;

Московская область, г. о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Белобородова, дом № 14;

Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Алябьева, дома № 1, 5, 7, 8, 9;

Московская область, г. Лобня, ул. Спортивная, дом №1;

Московская область, г. о. Люберцы, пос. Мирный, ул. Академика Северина, дом № 15;

Московская область, г. о. Люберцы, р. п. Томилино, мкр. Птицефабрика, дом № 35, корп. 1, 2, 3, дом № 39;

Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Серпуховская, дом № 7;

Московская область, г. Щелково, ул. Сиреневая, дом № 9, корп. 1; ул. Талсинская, дом № 24;

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский пер., дом № 14.

С 1 июня 2024 года возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт».

Первые платежные документы с указанием номера присвоенного лицевого счета от АО «Мосэнергосбыт» за период с 1 июня 2024 года будут доставлены в начале июля 2024 года.

Передавать показания электросчетчиков необходимо ежемесячно с 15 по 26 число любым удобным способом:

в едином личном кабинете клиента и приложении «Мой Мосэнергосбыт»;

с помощью чат-бота на сайте АО «Мосэнергосбыт» и в приложении Telegram, на платформе «Яндекс.Алиса»;

через сервис оплаты электроэнергии в социальной сети ВКонтакте

через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт»

позвонив на выделенную линию контактного центра: 8 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области);

через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», ООО «МосОблЕИРЦ» и МФЦ Москвы.

Оплатить электроэнергию без комиссии можно:

Независимо от территориальной принадлежности для получения справочной информации, передачи показаний и по другим вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию, жители Подмосковья могут обращаться в любой наиболее удобный офис АО «Мосэнергосбыт» или «МосОблЕИРЦ».

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.