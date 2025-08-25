Фото - © Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф

«Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты

«Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию. С 1 сентября 2025 года у всех собственников жилых помещений в указанных ниже домах возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие организации. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за сентябрь 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в октябре 2025 года.

В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15-гопо 26-ечисло сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:

В случае если в жилом помещении установлен прибор учета электрической энергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учета электрической энергии потребителем в указанном случае не требуется.

Узнать о подключении вашего прибора учета к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:

На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

г. Видное, р. п. Лопатино, ул. Солнечный б-р, д. 1–13; 15, 17, 19, 21; ул. Сухановская, д. 1–8; 10, 11, 12, 15, 21 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Гранель Гарант»),

г. Видное, пос. Развилка, д. 31В (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК Эстет»),

г. Красногорск, п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 4Б (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК „НКС“),

г. Красногорск, пос. Новый, д. 6 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией МБУ «КГС»),

г. о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Покровская, д. 1, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 3, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6; д. 5, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 6; д. 7, корп. 1, 2, 3; д. 8, 9, 10, 12, 14, 16 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ВЕК»),

г. о. Красногорск, пгт. Сабурово, ул. Парковая, д. 9 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Вектор Сервис»),

г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 18А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК „КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО“),

г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 226А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Наш двор»),

г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 13 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «ВДМ-сервис»),

г. Одинцово, с. Успенское, д. 35 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК Эклад»),

Одинцовский г. о., г. Кубинка, г-к Кубинка-8, д. 6 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК „Наше время“),

г. Подольск, ул. Силикатная, д. 6/3 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ТСН «Силикатная 6/3»),

Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 9 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией МБУ «Благоустройство СП»),

г. о. Солнечногорск, д. Льялово, мкр. Морозовка, д. 3, 7 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК Авион»),

г. Талдом, ул. Дарвина, д. 25 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ЖСК «Дарвина»),

г. Талдом, ул. Победы, д. 33 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ТСН «Развитие»),

Талдомский г. о., р. п. Вербилки, ул. Победы, д. 21 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ТСН «Победа 21»),

г. о. Химки, мкр. Новогорск, ул. Заречная, д. 3, корп. 2 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Мультисервис плюс»),

м. о. Истра, с. Рождествено, ул. Сиреневый б-р, д. 22 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Истра „Водоканал-Сервис“).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.