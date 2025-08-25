«Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты
Фото - © Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф
«Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию. С 1 сентября 2025 года у всех собственников жилых помещений в указанных ниже домах возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие организации. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за сентябрь 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в октябре 2025 года.
В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15-гопо 26-ечисло сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:
- в Едином личном кабинете клиента my.mosenergosbyt.ru;
- через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
- через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте Мосэнергосбыт;
- с помощью чат-бота на официальном сайте гарантирующего поставщик , в приложении Telegram, на платформе «Яндекс.Алиса»;
- через сервис оплаты электроэнергии в социальной сети «ВКонтакте»;
- позвонив на выделенную линию Контактного центра: 8 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области);
- через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».
В случае если в жилом помещении установлен прибор учета электрической энергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учета электрической энергии потребителем в указанном случае не требуется.
Узнать о подключении вашего прибора учета к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:
- в едином личный кабине клиентав разделе «Вопросы и ответы» — «Подать обращение»;
- через форму «Подать обращение»на сайте «Мосэнергосбыта»;
- позвонив в Контактный центр: 8 (499) 550-95-50.
На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:
- г. Видное, р. п. Лопатино, ул. Солнечный б-р, д. 1–13; 15, 17, 19, 21; ул. Сухановская, д. 1–8; 10, 11, 12, 15, 21 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Гранель Гарант»),
- г. Видное, пос. Развилка, д. 31В (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК Эстет»),
- г. Красногорск, п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 4Б (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК „НКС“),
- г. Красногорск, пос. Новый, д. 6 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией МБУ «КГС»),
- г. о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Покровская, д. 1, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 3, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6; д. 5, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 6; д. 7, корп. 1, 2, 3; д. 8, 9, 10, 12, 14, 16 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ВЕК»),
- г. о. Красногорск, пгт. Сабурово, ул. Парковая, д. 9 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Вектор Сервис»),
- г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 18А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК „КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО“),
- г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 226А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Наш двор»),
- г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 13 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «ВДМ-сервис»),
- г. Одинцово, с. Успенское, д. 35 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК Эклад»),
- Одинцовский г. о., г. Кубинка, г-к Кубинка-8, д. 6 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК „Наше время“),
- г. Подольск, ул. Силикатная, д. 6/3 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ТСН «Силикатная 6/3»),
- Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 9 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией МБУ «Благоустройство СП»),
- г. о. Солнечногорск, д. Льялово, мкр. Морозовка, д. 3, 7 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК Авион»),
- г. Талдом, ул. Дарвина, д. 25 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ЖСК «Дарвина»),
- г. Талдом, ул. Победы, д. 33 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ТСН «Развитие»),
- Талдомский г. о., р. п. Вербилки, ул. Победы, д. 21 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ТСН «Победа 21»),
- г. о. Химки, мкр. Новогорск, ул. Заречная, д. 3, корп. 2 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Мультисервис плюс»),
- м. о. Истра, с. Рождествено, ул. Сиреневый б-р, д. 22 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Истра „Водоканал-Сервис“).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.
«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.