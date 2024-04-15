Мощность новой котельной в Домодедове возрастет после реконструкции на 42%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили темпы и качество работ, выполняемых в рамках завершения реконструкции котельной «Поиск» в микрорайоне Северный в городском округе Домодедово, передает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Площадь будущей котельной составит 630 кв. метров. Работы по возведению фундаментов и надземной части уже выполнены. В настоящее время на объекте в активной фазе устройство внутренних инженерных систем, монтаж современного высокотехнологичного оборудования, ведутся пуско-наладочные работы. Котельная «Поиск» будет работать в автоматическом режиме круглосуточно, круглогодично, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Планируемое завершение реконструкции намечено на конец мая текущего года. Срок эксплуатации новой котельной превысит 50 лет.

Мощность реконструируемого теплоэнергетического объекта после ввода в строй возрастет на 42% (с 34,9 до 49,5 МВт), что позволит также присоединить к системе дома, получавшие ранее тепло от соседней котельной «Речная».

Под контролем Главгосстройнадзора Московской области в настоящее время в регионе ведется строительство 117 котельных. Новые объекты инженерной инфраструктуры также возводят в городских округах Долгопрудный, Егорьевск, Клин, Красногорск, Коломна, Котельники, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Химки, Мытищи, а также в Ленинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Дмитровском и других городских округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.