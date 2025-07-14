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Монтаж нового оборудования продолжается на котельной в Миронцеве в Солнечногорске

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов в городском округе Солнечногорск активно ведутся мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из ключевых объектов является котельная в Миронцево, где проходит капитальный ремонт и замена устаревшего оборудования.

Ход работ капитального ремонта проверили руководитель муниципалитета Константин Михальков вместе с представителями структурных подразделений администрации и областного Технадзора. На данный момент уже ведется монтаж первого и третьего котлов, а также систем химводоподготовки и деаэратора. До завершения всего комплекса мероприятий остался последний этап — установка второго котла, запланированная на декабрь 2025 года. Все новое оборудование изготовлено на российских предприятиях.

«Понимаю, насколько важна для жителей работа котельной — это ключевой объект инженерной инфраструктуры нашего округа. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса, дал поручение ежемесячно проверять ход работ совместно с инициативной группой жителей», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что ремонт котельной осуществляется по госпрограмме Московской области при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.