Модернизацию водоснабжения проведут более чем в 760 домах Подмосковья

В рамках программы капитального ремонта в Московской области продолжается реализация масштабного проекта по обновлению систем холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Основной задачей этого этапа является замена старых, изношенных водопроводных систем на современные и энергоэффективные, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Перечень работ по ремонту систем водоснабжения охватывает:

разборку крепежных элементов;

разборку изоляционного покрытия;

пробивку отверстий;

разборку трубопроводов различных диаметров;

установку гильз из негорючих материалов;

прокладку трубопроводов из труб различных диаметров;

установку креплений трубопровода;

установку запорной арматуры;

окраску металлических поверхностей трубопроводов;

гидравлические испытания трубопроводов;

промывку трубопроводов;

изоляцию трубопроводов для уменьшения теплопотерь.

В текущем году проект охватывает 762 дома по всей Московской области.

«Капитальный ремонт систем водоснабжения — это важнейший элемент комплексной модернизации жилого фонда Подмосковья. Мы стремимся не просто обновить инженерные коммуникации, но и обеспечить жителей высококачественным и бесперебойным водоснабжением. Современные трубы и арматура, которые мы используем, значительно повышают надежность и долговечность систем», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Регламентный срок службы стальных водопроводов для горячего водоснабжения составляет 25 лет, а для холодного — 30 лет, однако из-за низкого качества воды эти сроки могут сокращаться.

Важным условием успешного выполнения работ является предоставление доступа к квартирам для проведения ремонта. Если собственники не допустят в квартиру специалистов для проведения работ, будет составлен акт недопуска и в случае аварии на этом участке ответственность за ущерб ляжет на владельца.

Проверить, включен ли дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке или в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.