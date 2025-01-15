Модернизацию водопроводных сетей обсудили со старостами сел в Мытищах

Замглавы городского округа Мытищи Павел Нуштаев провел очередную встречу со старостами населенных пунктов, входящих в территориальное управление «Пироговский». Встреча была тематическая. На нее пригласили специалистов ООО «Водопроводно-канализационные системы». Обсудили актуальные вопросы и задачи на перспективу, сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

На сегодняшний день продолжается большая работа по передаче сетей, признанных бесхозными, на баланс предприятия АО «Мосводоканал», ведется их постепенная модернизация. Так происходит в поселке Здравница и микрорайоне Мытищи-16, где заменено насосное оборудование и продолжается реконструкция очистных сооружений.

Вопрос по микрорайону Мытищи-16 (бывший военный городок на противоположной стороне дороги от деревни Беляниново) был выделен в отдельную тему. Жители жалуются на отсутствие должного напора воды на верхних этажах многоквартирных домов.

По итогам встречи намечен выезд на место с участием представителей «Мосводоканала», «Мытищинской теплосети» и местной управляющей компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.