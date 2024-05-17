Модернизацию 10 водозаборных узлов провели в Одинцовском округе

С 2019 года специалисты модернизировали в Одинцовском округе 10 водозаборных узлов, обеспечив 322 тыс. человек чистой водой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Также в округе обновили 4 участка сетей водоотведения и водоснабжения, 7 котельных, 5 очистных сооружений и канализационную насосную станцию.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил, что в этом году планируется около 14 мероприятий с перекладкой сетей и модернизацией котельных. Они позволят подойти к отопительному сезону в полной готовности. Он надеется, что следующая зима пройдет без серьезных аварий.

В округе уже идут строительство и реконструкция очистных сооружений в Звенигороде и поселке ВНИИССОК. Также ремонтируется водозаборный узел в селе Каринское.

В Каринском в этом году запланированы работы и на очистных сооружениях. Кроме того, реконструируют водозаборный узел в п. ВНИИССОК, построят сети водоснабжения и канализации в деревнях Мамоново и Баковка.

Также в округе благоустроят 18 дворовых территорий, 34 детские игровые площадки, 12 спортплощадок, 32 народные тропы, парк в мкрн Супонево и 2 новых веломаршрута («Раздоры — Жуковка» и «Связь трех парков»).