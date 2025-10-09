Модернизация водоснабжения и водоотведения коснется 3 млн жителей Подмосковья

Об этом на заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме сообщил секретарь подмосковного отделения партии, спикер регионального парламента Игорь Брынцалов. Депутаты обсудили также подготовку к осенне-зимнему периоду и капремонт многоквартирных домов, сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Игорь Брынцалов напомнил, что в Московской области реализуется масштабная 3-летняя программа модернизации ЖКХ, которая включает в себя более 370 мероприятий.

В 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 11 очистных сооружений, 49 водозаборных узлов, 3 канализационные насосные станции, а также 87 км сетей водоснабжения и водоотведения. На следующий год запланировано порядка 150 таких мероприятий. Спикер Мособлдумы подчеркнул, что в целом перемены коснутся более 3 млн жителей Подмосковья.

Также Игорь Брынцалов обратил внимание на реализацию в регионе программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Больше всего домов в этом году приведут в порядок в Балашихе, Подольске, Одинцово, Красногорске и Люберцах. На сегодняшний день полностью завершены работы в Можайске, Зарайске, Бронницах, Волоколамске, Восходе и Лотошино», — сообщил он.

Адреса домов и сроки капремонта опубликованы на интерактивной карте. В 2026 году запланирован капитальный ремонт более 2 тыс. многоквартирных домов. Чтобы избежать работы с недобросовестными подрядчиками, со следующего года контракты на проведение капремонта будут заключаться сроком на один год.

Также в ходе заседания в состав фракции «Единая Россия» в Мособлдуме включили Игоря Власова, которому накануне решением Избиркома Московской области был передан вакантный мандат депутата. Парламентарий будет работать в округах Истра и Красногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с долгами управляющих компаний, подчеркнул, что так продолжаться не может.

«У нас 115 управляющих компаний нет в единой системе расчетов и они имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями на 430 млн. Одинцовский — 25 управляющих компаний, 112 млн задолженности. Красногорск — 20 управляющих компаний, и 94 млн задолженности. Химки — 14 управляющих компаний, и 90 млн задолженности. Ключевое, что я хочу донести: так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев.