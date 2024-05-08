Модернизация теплосетей и котельных началась в Подольске по 7 адресам

В подмосковном Подольске по 7 адресам началась модернизация теплосетей и котельных, сообщается на официальном сайте администрации округа.

На некоторых участках работы уже начались, другие в процессе оформление проектной документации. Сейчас внимание на ремонт тепловых сетей по следующим адресам:

мкр. Климовск, ул. Заводская, 2, до ЦТП-8;

мкр. Климовск, до ЦТП-20;

мкр. Климовск, до ЦТП-9;

мкр. Климовск, ул. Школьная, Ленина, Победы;

мкр Климовск, до ЦТП-10, 11;

улица Гайдара, 11;

от котельной в Сыровском тупике, 5а, до котельной на Художественном проезде, 2.

«Всего обновим системы в мкр. Силикатная, Шепчинки, Парковый, Центральный, а также котельные на ул. Ульяновых и Победы. Главная цель — выполнить запланированное на этот год до начала отопительного сезона», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.