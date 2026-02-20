МинЖКХ Подмосковья рассмотрело обращения жителей на личном приеме

Министерство ЖКХ Московской области провело личный прием в правительстве региона, где жители из шести округов подняли вопросы капремонта и водоснабжения. По итогам встречи даны поручения фонду капремонта, муниципалитетам и ресурсоснабжающим организациям, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На прием обратились 10 человек. В центре внимания оказались темы капитального ремонта, водоснабжения и водоотведения.

Жительница Королева пожаловалась на работу подрядчика при замене внутридомовых инженерных систем. По ее словам, после монтажа труб в квартирах появился гул. Фонду капитального ремонта поручили проверить акты допуска в помещения и обследовать смонтированные трубы на наличие шума. После наступления тепла проведут дополнительную проверку качества установки полипропиленовых труб.

Жительницы одной из улиц в горокруге Щелково сообщили о неоднократном переносе сроков капремонта в нескольких домах. Администрации совместно с управляющей компанией поручено провести техническое обследование зданий и направить его результаты с протоколами общих собраний собственников в министерство для корректировки плана работ.

В Воскресенске две жительницы указали на слабый напор воды и переносы сроков ремонта магистрального водопровода. Работы планируют начать в середине мая и завершить до сентября. В случае срыва контракта ремонт выполнит муниципальное предприятие «Белозерское ЖКХ». До начала модернизации специалисты водоканала усилят давление в системе при поддержке Мособлводоканала.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование на муниципальном уровне. Наша задача совместно с главами — обеспечить прозрачность и осведомленность жителей о ходе модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Все обращения взяты на контроль, исполнение поручений проверят в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.