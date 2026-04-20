МинЖКХ Подмосковья рассмотрело обращения по капремонту

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошел личный прием граждан по вопросам капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры. Жители Лосино-Петровского, Раменского и Воскресенска получили разъяснения и конкретные поручения по своим обращениям, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Жители городского округа Лосино-Петровский обратились с просьбой разъяснить ход капитального ремонта сетей водоснабжения. По итогам приема администрации округа поручили обследовать сеть холодного водоснабжения в селе Анискино и устранить выявленные неисправности до конца апреля. Также совместно с подрядчиком предстоит проработать вопрос благоустройства на участках, где ремонт уже завершен.

Жительница Раменского задала вопрос о капитальном ремонте многоквартирного дома, в том числе о замене внутридомовых инженерных систем. Отраслевым специалистам министерства поручено предоставить заявителю развернутые разъяснения о порядке проведения работ с учетом технического заключения.

Жительница Воскресенска обратилась по поводу реконструкции канализационно-насосной станции. Администрации округа поручили в течение двух недель провести обследование сетей водоотведения и КНС, а также проработать вопрос финансирования капитального ремонта участка сети водоснабжения.

В министерстве подчеркнули, что личные приемы граждан в областном правительстве проходят регулярно. Каждое обращение берут на контроль, а для комплексного решения вопросов привлекают представителей профильных ведомств и муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.