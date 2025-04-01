МинЖКХ Подмосковья рассказало жителям о гарантийном сроке на капремонт
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Министерство ЖКХ Московской области напоминает о 5-летнем гарантийном сроке на все выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Это значит, что гарантия действует 5 лет с момента завершения работ, все дефекты и недочеты устраняются бесплатно, не нужно доказывать вину подрядчика, действует на все виды капитального ремонта.
Гарантия распространяется на:
- ремонт кровли;
- фасадные работы;
- замену инженерных систем;
- ремонт фундамента;
- работы по утеплению.
Гарантийный срок действует даже при смене управляющей компании, все претензии рассматриваются в приоритетном порядке, устранение дефектов выполняется за счет подрядчика.
Чтобы защитить свои права:
- фиксируйте все недочеты;
- обращайтесь в фонд капремонта;
- составляйте акт о выявленных недостатках;
- контролируйте сроки устранения.
При обнаружении недочетов сообщите в управляющую компанию, обратитесь в фонд капремонта, при необходимости организуйте комиссионное обследование.
Помните, что гарантийный срок действует на все виды работ, претензии принимаются в течение всего гарантийного периода, все работы должны быть выполнены качественно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.
«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.