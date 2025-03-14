МинЖКХ Подмосковья рассказало о трудовых династиях ЖКХ в регионе

В преддверии профессионального праздника всех работников жилищно-коммунального хозяйства министерство ЖКХ Подмосковья поделилось жизненными историями трудовых династий отрасли в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Семья Рябовых из поколения в поколение трудится в Можайском округе.

Елена посвятила сфере ЖКХ более 42 лет. Свою карьеру она начала в 1982 году в должности диспетчера, сейчас является начальником участка «Гидроузел».

Ее супруг Владимир более 12 лет работает машинистом станции обезжелезивания на этом же участке.

Сын Андрей посвятил коммунальной сфере более 15 лет, построил карьеру руководителя строительного подразделения.

А в 2025 году в команду предприятия пришел и внук четы Рябовых — Александр, который стажируется по профессии электромонтер 3 разряда в службе главного энергетика.

Семья Богдановых в сфере ЖКХ уже более полувека.

Елена трудится в жилищно-коммунальной отрасли уже 29 лет, начав свой путь в 1993 году в должности машиниста насосных установок.

Ее супруг Олег более 12 лет работает слесарем-ремонтником 5 разряда на участке «МИЗ-Красный Балтиец».

Дочь Ольга с 2011 года была машинистом насосных установок, а в 2018 возглавила участок «МИЗ». Ольга уже стала примером профессионализма и ответственности для своих коллег.

«ЖКХ — отрасль, где специалисты обеспечивают жителей региона теплом и водой 24 часа в сутки. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы уровень благосостояния в отрасли повышался — внедряем новые стандарты, алгоритмы. Во всех муниципалитетах, в том числе, мы стремимся к высокому уровню зарплаты персонала и оснащенности предприятий», — сказал Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.