МинЖКХ Подмосковья подвело итоги работы за прошлый год и I полугодие 2024 года

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подвело итоги работы подведомственных организаций за 2023 и первое полугодие 2024 года. Под руководством первого заместителя министра ЖКХ Московской области Анжелы Пуховой продолжаются ежегодные заседания балансовой комиссии, на которых оценивается финансово-хозяйственная деятельность подведомственных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На повестке дня — итоги работы предприятий ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» (КС МО) и «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (МОС АВС).

ГУП МО «КС МО» занимается эксплуатацией межмуниципальных инженерных сетей и сооружений, обеспечением функционирования объектов ЖКХ Подмосковья, а также их централизованным снабжением материалами и оборудованием. В настоящее время предприятие, состоящее из 11 филиалов, управляет более чем 1,47 миллионами км водопроводных сетей и 823 тысячами км водоотведения. Оно включено в список системообразующих предприятий Российской Федерации и является единственным системообразующим предприятием ЖКХ в Подмосковье.

МОС АВС специализируется на аварийно-восстановительных работах и ликвидации чрезвычайных ситуаций и технологических сбоев на объектах ЖКХ. При необходимости организовывает временное инженерное обеспечение населения теплоснабжением, электроснабжением, водотведением, питьевой водой. Среди особо значимых мероприятий, проведенных службой, — перекачка канализационных стоков по обводной лини в г. Электросталь, восстановление канализационно-насосной станции и очистных сооружений в Рузском округе, а также доставка гуманитарных грузов в Донецкую и Луганскую народные республики. Специалисты МОС АВС проявили свое мастерство и оперативность при ликвидации последствий террористического акта на территории «Крокус Сити Холл» г. о. Красногорск.

«Мы отмечаем, что работа наших подведомственных организаций, таких как ГУП МО „КС МО“ и МОС АВС, напрямую влияет на безопасность и комфорт жителей Подмосковья. Поддержание инфраструктуры в исправном состоянии и оперативное реагирование на аварийные ситуации — ключевые задачи. Комиссия дала рекомендации для дальнейшего повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности», — заключила Пухова.

За 2023 год и первое полугодие 2024 года подведомственные министерству организации продемонстрировали положительные результаты и продолжили реализацию ряда крупных проектов, включая модернизацию инженерных систем и обеспечение аварийно-восстановительных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.