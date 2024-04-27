МинЖКХ Подмосковья подвело итоги работы за 2023 г и определило планы на 3 года

Расширенная коллегия министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошла в Доме правительства 26 апреля. В ходе мероприятия под руководством вице-губернатора Московской области, министра энергетики Московской области Евгения Хромушина и министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского были подведены итоги работы отрасли за год и определены перспективы работы на 2024–2026 годы, награждены отличившиеся работники. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

По словам Евгения Хромушина, министерство ЖКХ МО можно назвать системообразующим, так как нет практически ни одной сферы деятельности, где бы не принимали участие сотрудники министерства и подведомственных структур.

«Я хочу начать с благодарности тем, кто присутствует в этом зале, тем, кто сегодня на работе, на сменах, на дежурстве, на восстановлении разрушенного войной, а также в администрациях, и тем, кто работает с бумагами», — сказал Евгений Акимович.

В ходе доклада вице-губернатор перечислил основные задачи, стоящие перед министерством ЖКХ МО, а также назвал главные точки приложения усилий ведомства для выполнения госпрограмм на территории Московской области.

Продолжил тему министр ЖКХ региона Антон Велиховский, который оценил работу конкретных организаций, рассказал о реализации государственных программ МО «развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, программы капитального ремонта многоквартирных домов, отметил достижения в цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства и в области обращения с твердыми коммунальными отходами, поделился планами по развитию инфраструктуры на территории региона.

«Если говорить об итогах, то в 2023 год реализация программ на 99% состоялась. Все значимые федеральные проекты были выполнены на 100%. Идет полным шагом цифровизация отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Я еще раз повторю, что год непростой. Мы пережили достаточно тяжелый зимний отопительный период 2023–2024 года. Сделали из него все выводы, сформировали самую большую программу модернизации сетей теплоснабжения, водоснабжения. Обсудили с коллегами и уже приступили к ее реализации несмотря на то, что только сегодня закончился отопительный сезон в Московской области. Но мы уже реализовываем те решения, которые были приняты совместно с Министерством энергетики» — поделился Велиховский.

На коллегии поднимались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, законодательного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, качественного водоснабжения, ремонта и обслуживания сетей, роли общественного контроля в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Московской области, тема аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального хозяйства и многое другое.

«Поставленные планы губернатора Московской области Андрея Воробьева перед комплексом жилищно-коммунального хозяйства в этих непростых условиях мы с коллегами обсудили, приняли необходимые решения и самое главное, обменялись мнениями о том, как все будет реализовываться. Наши подведомственные учреждения сформировали свои программы. Все коллеги из соседних министерств поддержали эти решения», — отметил Велиховский.

В ходе заседания итоговой коллегии МинЖКХ Подмосковья были отмечены наиболее отличившиеся сотрудники министерств, ведомств и подведомственных организаций, сыгравших значительную роль в обеспечении устойчивой работы отрасли. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.