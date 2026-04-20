МинЖКХ Подмосковья напомнило о своевременной оплате воды

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области разъяснило жителям важность своевременной оплаты услуг водоснабжения и водоотведения и напомнило о возможных мерах при образовании долга, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Оплата коммунальных услуг обеспечивает стабильную работу инфраструктуры и безопасность проживания. Платежи за водоснабжение гарантируют подачу чистой питьевой воды для бытовых нужд, а водоотведение отвечает за сбор, транспортировку и очистку сточных вод, предотвращая загрязнение окружающей среды и распространение инфекций.

При возникновении задолженности начисляются пени, размер которых зависит от срока просрочки и установлен законодательством. Кроме того, коммунальные службы вправе ограничить или приостановить предоставление отдельных услуг, в том числе водоотведения и горячего водоснабжения. Перед этим должника обязательно уведомляют в установленном порядке. При значительной сумме долга организация может обратиться в суд для его взыскания.

Оплатить счета можно в личном кабинете на сайте https://xn--90aijkdmaud0d.xn--p1ai/preimushchestva-lichnogo-kabineta/ и по кнопке моментальной оплаты на https://xn--90aijkdmaud0d.xn--p1ai/, а также в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», офисах расчетного центра, через банковские терминалы и онлайн-сервисы. Без комиссии платежи принимаются через СБП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.