Министр ЖКХ Подмосковыя проверил работу диспетчерской Люберецкого водоканала

По результатам стратегической сессии «Трансформация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 2025» с учетом мнения руководителей водоканалов региона были сформированы поручения, в рамках которых началось активное развитие инфраструктуры.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев с рабочим визитом посетил диспетчерский центр Люберецкого водоканала. Совместно с главой муниципалитета Владимиром Волковым он оценил эффективность эксплуатации оборудования водоканала, практику внедрения телеметрии и возможность использования единой цифровой платформы, объединяющей все объекты организации в единую систему.

Также делегация осмотрела станции водозабора и водоподготовки, склад материалов и гараж аварийной службы, где состоялся прямой диалог руководства с сотрудниками — кладовщиками, слесарями, водителями.

Кирилл Григорьев отметил, что объекты Люберецкого водоканала достаточно современные и качественно эксплуатируются. Заметна и высокая степень цифровизации предприятия, есть основа для перехода от базовых элементов к более высокому уровню.

На сегодняшний день Люберецкий водоканал:

обеспечивает питьевой водой и системой канализирования около 306 тыс. человек;

обслуживает более 420 километров водопроводных сетей;

использует мобильное диагностическое оборудование по обнаружению утечек воды;

один из первых 100% аварийно-восстановительной техники подключил к системе ГЛОНАСС. Так, диспетчеры и инженеры уже видят все единицы в мобильном приложении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.