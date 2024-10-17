Министр ЖКХ Подмосковья выступил на ежегодном форуме «Грамотный собственник»

«Мы прекрасно понимаем какое огромное значение имеет работа управдома или старшего по дому и осознаем, что в наших непростых условиях крайне важно иметь эффективного собственника в МКД. Те вопросы, которые возникают в ходе эксплуатации общедомового имущества, внутридомовых сетей, проведения капитального ремонта и в целом управления домом зависят от эффективности работы его управляющего и всех собственников. Этот форум помогает обмениваться мнениями, рассказывать о тех дополнительных вещах, которые мы вводим для реализации прав собственников в управлении домами. Ведь они вправе принимать любые решения на общем собрании, в рамках установленных законодательством, и таким образом оказать влияние на свои расходы, на качество жизни, принять решения о проведении капитального ремонта, ремонта подъездов, подсказать администрации какие первоочередные решения необходимо принять для качественного проживания в МКД», — сказал Антон Велиховский.

Форум управдомов, организуемый ассоциацией председателей советов МКД Московской области при поддержке правительства Московской области, проводится уже на протяжении 10 лет. С того момента в регионе на постоянной основе ведется сложная и важная работа по улучшению качества жизни жителей и их жилищных условий. Благодаря диалогу власти с населением за это время решено большое количество проблем.

«Площадка форума «Грамотный собственник» предоставляет возможность обмена опытом и обучения у первых лиц отрасли жилищно-коммунального Подмосковья, что повышает наши компетенции в управлении общим имуществом многоквартирных домов и позволяет сформировать коллективное мнение о качестве предоставляемых услуг. Грамотные собственники лучше понимают свои права и обязанности, активно участвуют в управлении и поддержании дома в надлежащем состоянии. Подготовка к осенне-зимнему периоду — ключевой этап в сфере ЖКХ, и важно вовлечь как можно больше собственников для контроля состояния систем отопления и водоснабжения многоквартирных домов, а их в Подмосковье уже более 56 тысяч. Вовлечение собственников в процесс подготовки к осенне-зимнему периоду улучшает качество жизни в многоквартирных домах Подмосковья и способствует развитию ЖКХ», — отметила председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.