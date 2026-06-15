Министр ЖКХ Подмосковья проверил объекты в Дмитрове и Клину

Рабочий выезд министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева прошел на объекты водоснабжения и водоотведения в Дмитрове и Клину. Он оценил ход строительства и реконструкции ключевых коммунальных сооружений, реализуемых по региональной госпрограмме, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Дмитровском округе министр совместно с заместителями и проектным офисом проверил реконструкцию ВЗУ № 1 в Яхроме. Стройготовность объекта составляет 98%. После завершения работ мощность водозаборного узла достигнет 7 680 кубометров в сутки, что позволит обеспечить качественной водой 16 тыс. жителей. Ввести объект в эксплуатацию планируется до начала отопительного сезона.

Также делегация посетила площадку строительства городских очистных сооружений. Проект находится на стадии проектно-изыскательских работ. Износ действующих мощностей достигает 80%. Новая станция производительностью 30 тыс. кубометров в сутки позволит увеличить охват населения с 63 до 73 тыс. человек к 2036 году. По поручению министра проект взят на особый контроль, в том числе в части внедрения современных технологических решений.

В городском округе Клин прошло совещание по реконструкции очистных сооружений в деревне Ямуга. Проектную документацию направили в Мосгосэкспертизу 29 мая. Инженерные изыскания уже выполнены, раздел по подготовительным работам проходит согласование у заказчика. Завершить реконструкцию планируется в начале 2029 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.