Министр ЖКХ Подмосковья посетил диспетчерскую в Обнинске

Целью рабочей поездки стало изучение и внедрение успешного опыта цифровизации на объектах коммунальной инфраструктуры для его дальнейшего внедрения в Подмосковье.

Глава ведомства ознакомился с работой центра, где в режиме реального времени контролируется работа 70 объектов ЖКХ и более 500 многоквартирных домов. Министр высоко оценил информационную модель города «Цифровой двойник», в которой объединены воедино схемы всех элементов системы ЖКХ населенного пункта. Также делегации продемонстрировали результаты оцифровки 3 водозаборных узлов.

«Ключевым приоритетом является оптимизация управления коммунальной инфраструктурой Московской области. Для этого мы анализируем методы, применяемые в других субъектах РФ, с особым вниманием к цифровым решениям. Наш анализ показывает, что цифровизация позволяет значительно повысить эффективность контроля и скорость реагирования на аварийные ситуации. В частности, мы отметили сокращение среднего времени прибытия аварийных бригад до одного часа. Сейчас активно работаем и над тем, чтобы адаптировать и внедрить эти эффективные практики в Подмосковье» — отметил Кирилл Григорьев.

До конца 2025 года в Подмосковье планируется оснастить специализированными датчиками более 2 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, до 31 марта в регионе запустят единую электронную базу для обработки всех заявок от жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.