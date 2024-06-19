Министр энергетики встретился с жителями Подольска в рамках выездной администрации

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин провел встречу в формате выездной администрации с жителями микрорайона Климовска, городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Участие в мероприятии приняли также глава г. о. Подольска, руководство жилищного надзора, руководители электросетевых, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, фонда капитального ремонта, МосОблЕИРЦ и др.

В ходе выездной администрации жители мкр. Климовска смогли получить информацию по интересующим их вопросам напрямую от профильных специалистов, а также оставить свои обращения, в том числе и в письменном виде. Основные вопросы, которые интересовали жителей — жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство.

«По поручению Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева в каждом муниципалитете региона регулярно проводятся встречи с жителями в рамках выездных администраций. В этот раз провели такое мероприятие в Подольске, в Климовске. Жители приходят с самыми разными вопросами, сегодня, в основном, вопросы были текущие, связанные с отключением электроэнергии из-за падения деревьев вследствие циклона и ремонтом кровель», — отметил Хромушин.

Также в ходе встречи с жителями внимание уделили модернизации теплоснабжающего хозяйства. В целях повышения качества теплоснабжения и горячего водоснабжения в Климовске запланировано 7 мероприятий — это, к примеру, капитальный ремонт тепловых сетей на общую сумму 1,2 млрд рублей, который должен быть выполнен в этом году до наступления холодов. Также в 2024–2026 гг. в микрорайоне запланирован капитальный ремонт котельной на ул. Заводской, д. 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.