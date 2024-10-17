Министр энергетики Подмосковья выступил на ежегодном форуме по ЖКХ

«Ровно 10 лет, начиная с первого областного форума Управдомов, мы совместно с ассоциацией проводим сложную и важную работу по улучшению качества жизни подмосковных жителей, их жилищных условий. За это время решено большое количество проблем, но перед нами стоит еще много вызовов, которые предстоит преодолеть. Добиться этого мы можем только за счет слаженной работы и диалога власти с населением, а ключевую роль в этом взаимодействии играют именно Управдома, которые должны грамотно объяснять жителям региона, какую работу мы проводим, а чиновникам — какие проблемы беспокоят людей», — отметил Евгений Хромушин.

Также в мероприятии приняли участие представители различных министерств Подмосковья, компаний сферы ЖКХ и руководители отделений ассоциации городских округов региона. В частности, с докладами выступили: министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эдуард Сущенко, генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Так, в ходе своего доклада глава областного Минэнерго Сергей Воропанов рассказал об итогах подготовки топливно-энергетического комплекса Подмосковья к осенне-зимнему периоду и программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Подготовке к прохождению отопительного сезона в этом году уделено особое внимание. Всего к прохождению холодов мы подготовили: 2,8 тыс. котельных, 1,8 тыс. центральных тепловых пунктов, 11 тыс. км тепловых сетей, 18 тыс. км водопроводных сетей, 14 тыс. км сетей водоснабжения, 60 тыс. км газопроводов, 43 тыс. подстанций, 160 тыс. км электросетей. Сегодня отопление запущено во всех объектах социальной сферы. В то же время мероприятия по модернизации теплоснабжения продолжаются, они никак не влияют на подачу тепла населению, но крайне необходимы для того, чтобы максимально обновить коммунальную инфраструктуру области и уйти от проблем, которые беспокоили жителей в предыдущий отопительный период», — отметил Сергей Воропанов.

Всего Государственной программой Московской области подразумевается реализация в 2024–2029 гг. 806 мероприятий на общую сумму более 90 млрд рублей. При этом 170 мероприятий, включающих в себя обновление 39 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 185 км тепловых сетей, завершат уже в этом году, а еще 639 мероприятий по модернизации 386 котельных/ЦТП и 611 км тепловых сетей реализуют в последующие годы.

«Важнейшим проектом, реализацию которого мы инициировали в этом году, является диспетчеризация котельных. Мы создали автоматизированную систему мониторинга теплоснабжения, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на котельных. На постоянной основе данные о температуре, давлении автоматически передаются в наш Правительственный центр управления регионом. Если мы видим, что, к примеру, температура падает, то принимаем незамедлительные меры по устранению нарушения. Регламент разработан для всех нештатных ситуаций, и жители не почувствуют, что произошел сбой», — добавил Сергей Воропанов.

На сегодняшний день в систему заведено 1 405 котельных. До конца 2024 года на карте будет отображено 2 105 котельных, что значительно усилит контроль регионального правительства за ситуацией с теплоснабжением каждого округа.

«Форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» предоставляет возможность обмена опытом и обучения у первых лиц отрасли жилищно-коммунального Подмосковья, что повышает наши компетенции в управлении общим имуществом многоквартирных домов и позволяет сформировать коллективное мнение о качестве предоставляемых услуг. Грамотные собственники лучше понимают свои права и обязанности, активно участвуют в управлении и поддержании дома в надлежащем состоянии. Подготовка к осенне-зимнему периоду — ключевой этап в сфере ЖКХ, и важно вовлечь как можно больше собственников для контроля состояния систем отопления и водоснабжения многоквартирных домов, а их в Подмосковье уже более 56 тысяч. Это снижает риск аварий, формирует чувство сообщества и взаимопомощи, улучшая атмосферу в доме. Вовлечение собственников в процесс подготовки к осенне-зимнему периоду улучшает качество жизни в многоквартирных домах Подмосковья и способствует развитию ЖКХ. Ассоциация при поддержке правительства Московской области успешно справляется с этой задачей», — заключила председатель координационного совета АПСМКДМО Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.