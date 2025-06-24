Министр энергетики Подмосковья совместно с главой Химок проверил ход подготовки к отопительному сезону

Совместно с главой городского округа Еленой Земляковой, сотрудниками ТСК «Мосэнерго» организовали комплексный объезд объектов системы тепло- и электроснабжения Химок. Посетили центральные тепловые пункты, подстанции и котельные.

«У нас составлен большой план работ, который мы защищали у губернатора вместе с руководителем ТСК „Мосэнерго“ и главой. Задача сделать так, чтобы минимизировать количество жалоб, потому что мы работаем для жителей, чтобы жители чувствовали нашу заботу и самое главное тепло в осенне-зимний период», — рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего этим летом по инвестиционной и ремонтной программам ТСК «Мосэнерго» планируется обновить более 20 километров теплосетей, провести автоматизацию котельных, установку устройств плавного пуска в 99 ЦТП. Например, в настоящий момент идет реконструкция разводящих тепловых сетей на улицах Панфилова и Бабакина. Здесь теплоэнергетики меняют более 200 метров старых труб на предизолированные в ППУ-изоляции.

«Впереди — еще очень много работы, а до нового отопительного сезона осталось чуть больше двух месяцев. Вместе с командой Министерства энергетики Московской области выработали механизмы для эффективного взаимодействия. Хочу выразить огромную благодарность министру энергетики Подмосковья Сергею Александровичу Воропанову за внимание к нашему муниципалитету и поддержку», — поделилась Елена Землякова.

В Химках также реализуется программа повышения надежности электросетей, которая включает в себя 18 объектов строительства и реконструкции, восемь трансформаторных и распределительных подстанций и 34 километра кабельных линий электропередачи. Например, энергетики уже провели замену электрооборудования в ТП-283, обеспечивающей электроснабжением центральный тепловой пункт и два многоквартирных дома в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.