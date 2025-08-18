Министр энергетики Подмосковья рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду

К 1 октября в Минэнерго планирует быть абсолютно готовым начать отопительный сезон в Подмосковье, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Подготовка к ОЗП (осенне-зимнему периоду — ред.) как правило делится на несколько направлений: проведение ППР (планово-предупредительный ремонт — ред.) на котельных, гидравлические испытания на сетях и выполнение госпрограммы, потому что каждое мероприятие госпрограммы направлено на повышение надежности нашей теплосистемы», — сказал Воропанов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

На этот год запланировано 507 объектов общей стоимостью работ около 43 млрд рублей. Программа затронет почти 4 млн жителей, 23 тыс. МКД и 5 тыс. социальных объектов.

«Здесь бы хотел показать округа с наибольшими объемами реализации государственной программы. Хотел бы поблагодарить и Одинцовский округ, и Солнечногорск в части реализации госпрограммы, где проценты выше, чем средняя готовность по Московской области», — отметил министр.

По его словам, большая часть мероприятий распределена по местам, где были проблемы в прошлый отопительный период.

«Работа продолжается, и к 15 сентября мы должны начать пробные топки. То есть завершить все работы подготовки к ОЗП, обеспечить заполнение системы теплопотребления химически очищенной водой, приступить к топкам, и по результатам пробных топок составить акты с недочетами и, соответственно, их устранить. 1 октября мы планируем, все зависит от погоды, выйти на гидравлические тепловые режимы. То есть, начать отопительный период», — обозначил Воропанов.

По предварительным подсчетам, к 1 сентября уже будет выполнено 214 км сетей и 109 котельных.

«Будут готовы, но риска начала ОЗП мы не видим. Потому что объекты, которые смещаются вправо, будут обеспечены компенсирующими мероприятиями. Таким образом, 1 октября мы должны выполнить все работы на 435 объектах — это 315 км сетей и 253 котельные», — заключил министр энергетики.

Ранее губернатор заявил, что в Подмосковье приоритетная задача — обеспечение бесперебойной работы всех важных для жизни человека систем.

«Наша задача, благодаря всем слагаемым: Центр контроля управления, модернизация системы ЖКХ и аварийные службы — максимально обеспечить обслуживание очень важных для человека систем», — отметил Воробьев.