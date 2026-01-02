Минэнерго взяло на контроль ремонт поврежденных погодой сетей в регионах РФ

Министерство энергетики внимательно следит за ходом возобновления подачи электричества в областях, пострадавших от разгула стихии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В связи с ухудшением погодных условий в Краснодарском крае, Адыгее, Новгородской и Псковской областях наблюдаются многочисленные перебои в электроснабжении. Для организации работ по возвращению электричества функционирует оперативный штаб под управлением Минэнерго.

Ремонтно-восстановительные бригады компании «Россети» непрерывно ведут работы по восстановлению электроснабжения. Работа продолжится до полного устранения всех последствий для населения. В районы, где ситуация наиболее сложная, направляются дополнительные ресурсы и специалисты из близлежащих регионов.

Кроме того, для обеспечения питания объектов социальной инфраструктуры используются резервные электростанции.

