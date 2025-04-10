Минэнерго проинформировало о переходе потребителей электроэнергии Подмосковья

Во исполнение основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электроэнергии» министерство энергетики Московской области информирует об изменениях в предоставлении услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Министерство энергетики Московской области информирует.

АО «Мосэнергосбыт» уведомило об отказе от исполнения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с энергосбытовой организацией ООО «ЦЕНТРЭНЕРГО» от 01.11.2023 № 50140002999224, заключенного в отношении объектов потребителей ООО «ПСФ «Русич-С» и ООО «Бургер Рус», расположенных по адресам:

- Московская область, г. Люберцы, Октябрьский рп, ул. Ленина, д. 4А;

- Московская область, г. Щелково, д. Долгое Ледово, кад. номер — 50:14:0000000:6635.

Гарантирующим поставщиком, принимающим на обслуживание потребителей в соответствующей зоне является АО «Мосэнергосбыт»:

Адрес: 117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9.

ИНН 7736520080

КПП 997650001

Платежные реквизиты:

Банк ГПБ (АО) г. Москва

р/счет 40702810100000033088

к/счет 30101810200000000823

БИК 044525823

Переход потребителей к гарантирующему поставщику осуществляется с 00 часов 00 минут 15 апреля 2025 года. Оплата за потребленную с этого момента электрическую энергию производится в соответствии с вышеуказанными реквизитами.

Лицам, ответственным за снятие показаний приборов учета, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию, необходимо снять показания приборов учета на указанное время и дату перехода и до 14 июня 2025 года передать эти данные в адрес гарантирующего поставщика, либо в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при не заключении такого договора — в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя. При этом, если лицом, ответственным за снятие показаний приборов учета, является сетевая организация, такие показания должны быть переданы в адрес соответствующего гарантирующего поставщика не позднее 28 апреля 2025 года.

Потребителями до 14 июня 2025 года должны быть заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием продажи им электрической энергии (мощности) с 00 часов 00 минут 15 апреля 2025 года.

Сетевая организация, в случае обращения к ней потребителя или действующего в его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), должна заключить договоры оказания услуг по передаче электрической энергии до 14 июня 2025 года на условии начала оказания услуг по передаче электрической энергии по нему, начиная с 00 часов 00 минут 15 июня 2025 года.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечивающих продажу им электрической энергии (мощности), и при этом фактически потребляющими электрическую энергию, сетевой организацией принимаются меры по:

выявлению таких лиц;

составлению актов о неучтенном потреблении электрической энергии;

расчету объемов бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с 00 часов 00 минут 15.04.2025;

сокращению уровня или прекращению потребления электрической энергии, путем введения ограничения режима потребления электрической энергии и по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора.

Потребитель электрической энергии в соответствии с законодательством РФ свободен в выборе сбытовой компании по договору поставки или купли-продажи электрической энергии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.