Минэнерго Подмосковья участвует в нацпремии потребителей энергии «Золотая опора»

Мероприятие, организованное компанией «Мосэнергосбыт» и приуроченное к ее 20-летию, состоялось в Национальном центре «Россия». Гарантирующий поставщик выбрал самых надежных потребителей электроэнергии в Московском регионе по 7 номинациям. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Золотую опору в номинации «Энергия мегаполиса» получила, в числе других, подмосковная компания «Интеллектуальные коммунальные системы Орехово-Зуево», а дипломы — МУП «Тепло Коломны» и ООО «ЖК-Гусарская баллада».

В числе других номинаций:

Энергия стратегического партнёрства: лучшие предприятия промышленности.

Надежное сотрудничество / Энергия инноваций: лучшие предприятия сферы связи, страхования, финансовых услуг.

Агроэнергия: лучшие предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Энергия эффективности: лучшие транспортные предприятия.

Энергия культуры: лучшие предприятия объектов образования и культуры.

Энергия здоровья: лучшие предприятия сферы здравоохранения.

Также впервые в рамках национальной премии была введена спецноминация «Энергия устойчивого развития», что, как отметил замминистра энергетики Подмосковья Василий Власов, полностью соответствует текущим мировым трендам.

Премия «Золотая опора» проводится с 2005 года. Ее основная цель — повышение эффективности взаимодействия с потребителями электроэнергии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.