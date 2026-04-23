Минэнерго Подмосковья продолжает прием заявок на медиафорум

Прием заявок на Всероссийский медиафорум «Энергия Победителей» продолжается до 29 мая 2026 года. Конкурс посвящен освещению социальной адаптации и трудоустройства ветеранов СВО в топливно-энергетическом комплексе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Всероссийский медиафорум «Энергия Победителей» — это конкурс профессионального мастерства для журналистов. Его цель — показать реальные истории трудоустройства и социализации ветеранов СВО на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

К участию приглашаются федеральные и региональные СМИ. Они могут представить документальные фильмы, телевизионные репортажи и публикации. Жюри оценит работы по критериям достоверности, профессионального уровня, аргументированности, глубины и оригинальности подачи материала.

Заявки принимаются до 29 мая 2026 года. Имена победителей объявят 12 июня, в День России. Положение о форуме размещено по ссылке. Организаторами выступают Министерство энергетики РФ, ВГТРК, фонд «Росконгресс» и Государственный фонд «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.