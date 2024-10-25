Минэнерго Подмосковья приняло участие в Конференции по тарифному регулированию

В Правительстве Подмосковья под руководством Вице-губернатора региона Евгения Хромушина прошла конференция на тему: «Тарифное регулирование в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2025 год», сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Участие в мероприятии приняли представители министерств и ведомств Московской области, администраций городских округов, ресурсоснабжающих организаций, Ассоциации предприятий энергетики Московской области «Мособлтеплоэнерго».

«Мы сегодня в Доме Правительства собрали ключевых специалистов в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Целью нашей встречи было обсуждение новых принципов тарифного регулирования, а также получение обратной связи и предложений от участников, — отметил Евгений Хромушин, — Одной из ключевых проблем в нашей отрасли является нехватка квалифицированных кадров. Мы понимаем, что с текущими условиями оплаты труда в отрасли и регионе сложно привлечь высококвалифицированных специалистов, таких как сварщики, мастера участков и т. д. Перед ресурсоснабжающими организациями стоит задача найти баланс между объемом средств, которые мы вкладываем в модернизацию теплового хозяйства, и объемом средств, которые высвобождаются у ресурсников в результате нашей работы. Главная задача руководителей муниципальных предприятий — сделать так, чтобы сотрудники, которые уходят летом, вернулись к зимой и работали в аварийных и эксплуатационных бригадах. Для этого есть все предпосылки».

Кроме этого, Вице-губернатор сообщил, что все инициативы согласованы с Ассоциацией предприятий энергетики Московской области «Мособлтеплоэнерго», за что он лично поблагодарил генерального директора Ассоциации Михаила Рыбальченко.

С докладом от областного Минэнерго выступил заместитель министра Сергей Кирюхин. Он рассказал об итогах подготовки к отопительному периоду 2024/2025, реализации государственной и инвестиционных программ.

Так, в рамках госпрограммы, сформированной в начале года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в период с 2024 по 2029 гг. в регионе будет реализовано 806 мероприятий по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса на сумму более 90 млрд рублей. В их числе — 170 краткосрочных мероприятий по модернизации 185 км теплосетей и 39 котельных и центральных тепловых пунктов. Более половины краткосрочных мероприятий уже выполнено, остальные будут завершены до конца текущего года, что значительно повысит качество и надежность подачи тепла и горячей воды жителям Подмосковья.

Также в регионе действует 57 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения — это 1500 мероприятий на сумму более 92 млрд рублей. Работы в рамках инвестпрограмм также направлены на повышение качества и надежности коммунальных услуг, предоставляемых потребителям. При этом Сергей Кирюхин отметил необходимость усилить работу в данном направлении. Так, до конца года согласование инвестпрограмм будет переведено в электронный вид, что значительно упростит процесс.

Также заместитель министра озвучил предлагаемые изменения в федеральное законодательство с тем, чтобы большее количество ресурсоснабжающих организаций Подмосковья на постоянной основе разрабатывали и реализовывали собственные инвестпрограммы. Среди предлагаемых изменений, к примеру, сокращение сроков рассмотрения и согласования инвестпрограмм, корректировка перечня обязательных документов для обоснования технико-экономической целесообразности мероприятий инвестпрограмм в сфере теплоснабжения, а также обязательное утверждение инвестпрограмм в сфере теплоснабжения, в первую очередь, для единых теплоснабжающих организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.