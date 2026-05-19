Минэнерго Подмосковья изучило цифровое теплоснабжение Перми

Делегация министерства энергетики Московской области 15 мая посетила Пермский край для обмена опытом по цифровизации теплоснабжения и управлению коммунальной инфраструктурой. Представители региона ознакомились с автоматизированной системой управления, внедренной в Перми, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рабочей поездке приняли участие заместитель министра энергетики Московской области Олег Романов и директор агентства развития коммунальной инфраструктуры Дмитрий Крашенинников. Им представили автоматизированную систему управления теплоснабжением, реализованную ПАО «Т Плюс» в Перми.

Специалистам показали работу единого диспетчерского центра, который в режиме реального времени контролирует параметры теплоснабжения, состояние тепловых сетей и позволяет оперативно реагировать на технологические нарушения. Делегация также посетила понизительную насосную станцию и модернизированный центральный тепловой пункт, подключенные к системе и работающие дистанционно.

«Московская область последовательно развивает цифровые инструменты управления коммунальным комплексом. В регионе функционирует ЖКХ-центр, ведется развитие цифрового двойника инженерной инфраструктуры и систем мониторинга объектов теплоснабжения. Обмен практическим опытом с коллегами позволяет оценить работающие решения и использовать лучшие практики при развитии собственной системы теплоснабжения», — отметил Олег Романов.

Стороны обсудили модернизацию теплового хозяйства, внедрение телемеханики, управление режимами теплоснабжения и меры по повышению надежности коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.