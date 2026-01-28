Микрорайон Супонево в Звенигороде расчистили от снега

В микрорайоне Супонево города Звенигород в Подмосковье коммунальные службы расчистили подъездные пути к домам 15 и 14, сообщили в пресс-службе округа.

Пока погрузчик ликвидирует сугробы, рабочие с лопатами чистят от снега пешеходные дорожки и парковку. Также ликвидированы снежные навалы около контейнерной площадки на улице Маяковского.

Работа не прекращается ни на минуту: бригады сменяют друг друга. Пока одни отогреваются, другие берут в руки инвентарь и продолжают борьбу со снегом.

По прогнозам синоптиков, метель прекратится только 29 января. До этого момента все коммунальные и дорожные службы Одинцовского округа работают в усиленном режиме.

