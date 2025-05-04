Михальков рассказал о восстановлении электричества после аварии в Солнечногорске

Над восстановлением электроэнергии в подмосковном городском округе Солнечногорск после аварии, случившейся 2 мая в регионе, работают 25 бригад. Дополнительные 15 приедут в г. о. 4 мая, сообщает в своем Telegram-канале глава округа Константин Михальков.

По состоянию на вечер 3 мая было восстановлено 18 фидеров. За сутки по прогнозам получится «вернуть в строй» оставшиеся.

После этого перейдут на сети с меньшим напряжением. Работа продолжалась всю ночь. На утро 4 мая картина улучшилась.

2 мая из-за сильного снегопада в Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Без света остались 26 тыс. человек. Авария затронула, в том числе г. о. Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая службы восстанавливали электричество. Созывалось заседание штаба.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — сказал Воробьев.