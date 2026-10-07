Михаил Криворучко проверил котельные в Павлово-Посадском округе

Михаил Криворучко проверил работу городских котельных и пообщался с их коллективами. Приоритет — своевременная и бесперебойная подача тепла в дома жителей округа. Коллективы настроены на продуктивную работу.

Котельную «Ново-Носовихинская», построенную в 1992 году, Мособлводоканал реконструирует в 2027 году по государственной программе. Она обслуживает 96 многоквартирных домов с 19 179 жителями и четыре социально значимых объекта.

На котельной «Городок» 1972 года постройки в 2026 году провели капитальный ремонт котлов № 1 и № 4. Общестроительные работы в здании продолжаются, готовность объекта — 70%. Котельная обеспечивает теплом 81 многоквартирный дом с 12 036 жителями и 15 социально значимых объектов.

В деревне Кузнецы проверили строительство замещающей блочно-модульной котельной мощностью 4,4 МВт. Ее доставили и смонтировали, готовность — 70%. Старая котельная построена в 1974 году и обслуживает восемь многоквартирных домов с 341 жителем и четыре социально значимых объекта.

После подачи тепла управляющие организации регулируют системы и проводят пусконаладочные работы. Сроки подключения конкретного дома можно уточнить в управляющей компании или диспетчерской службе.

Телефоны для обращений: • аварийная служба в Павловском Посаде — +7 (800) 301-15-44; • ЖКО «Север» в Электрогорске — +7 (496) 433-16-21; • ЖКО «Юг» в Электрогорске — +7 (496) 433-21-85, в нерабочее время — +7 (496) 433-11-76; • единая горячая линия округа — +7 (496) 432-99-03; • горячая линия ГУП МО «МосОблВодоканал» — +7 (800) 222-02-05; • оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы — +7 (496) 432-02-77, круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.