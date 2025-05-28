МФЦ Подмосковья помогут вступить в программу долгосрочных сбережений

Специалисты МФЦ окажут комплексную поддержку заявителям по вступлению в программу долгосрочных сбережений: разъяснят условия вступления в программу, предоставят анализ данных лицевого счета в Социальном фонде России, помогут выбрать некоммерческий пенсионный фонд. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Программа долгосрочных сбережений — простой и доступный инструмент, который позволит, пользуясь государственной поддержкой, сберечь свои пенсионные накопления, создать финансовую подушку безопасности на случай кризисных ситуаций и, что немаловажно, получать доход», — разъяснила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Сейчас эта услуга доступна в пилотном МФЦ Ленинского городского округа по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 77. В дальнейшем планируется запуск данной услуги в других муниципалитетах Московской области.

«Специалисты офисов «Мои Документы» Ленинского городского округа, используя финансовую платформу «Финфорт», консультируют заявителей и помогают вступить в программу долгосрочных сбережений. Процесс вступления в программу через МФЦ быстрый и удобный, весь цикл занимает около 10 минут. Информация преподносится доступно, а все действия осуществляются лично клиентом с использованием подтвержденной учетной записи на Госуслугах», — сказал директор МФЦ Ленинского городского округа Виктор Митрохин.

При вступлении в программу долгосрочных сбережений рост накоплений происходит за счет взносов участника программы и государства, а также дохода от инвестирования средств некоммерческим пенсионным фондом. После 15 лет участия в программе клиенту уже назначаются выплаты. Важно, что в случае кризисных ситуаций есть возможность получить все свои накопления единовременно.

Новая услуга в МФЦ — безопасный и понятный способ для граждан увеличить свои пенсионные накопления и повысить уверенность в завтрашнем дне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.