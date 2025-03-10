МФЦ Ленинского округа оказали свыше 110 тыс услуг с начала года

С начала текущего года многофункциональные центры Ленинского городского округа оказали 110 107 услуг. В их число входят консультации, предоставляемые как специалистами очно, так и через кол-центр, а также прием и обработка документации в бумажном и электронном форматах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Наиболее востребованными у населения являются такие услуги, как оформление СНИЛС, его замена, получение дубликата, услуги ЕСИА, Росреестра, а также регистрационный учет граждан.

«Мы стремимся обеспечить максимально комфортное и эффективное обслуживание каждого жителя нашего округа. Каждый сотрудник нашего центра — это профессионал, который не только обладает глубокими знаниями в своей области, но и умеет находить подход к каждому посетителю. Мы постоянно повышаем квалификацию, осваиваем новые технологии и услуги, чтобы предоставлять жителям максимально качественный сервис», — сказал директор МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» Виктор Митрохин.

В настоящее время в офисах МФЦ функционируют 62 окна приема и выдачи документов, а также зоны доступа к порталам РПГУ и ЕПГУ. Среднее время ожидания здесь занимает не более 5 минут.

Теперь в МФЦ Ленинского округа доступны услуги Каширского кластера, включая прием заявлений на корректировку платежных документов, на организацию вывоза ТКО, на выдачу справок о состоянии расчетов по лицевому счету, различные консультации и многое другое.

На территории муниципалитета ежедневно и без выходных работают 4 офиса: центральный офис в городе Видное, офис «Бутово-Парк», «Лопатино» и «Цифровой МФЦ «Пригород Лесное».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.