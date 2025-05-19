Металлообрабатывающее предприятие Подольска сократило потребление энергии на 60%

В Подольске предприятие ООО «РС-ПРОФИ» на 60% сократило потребление электроэнергии благодаря внедрению высокотехнологичного оборудования. С начала текущего года на предприятии переработали более 60 тыс. кг черной стали и порядка 11 тыс. кг алюминия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь используют принципы полного цикла, начиная от подготовки эскиза и проекта и завершая готовым продуктом.

Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов совместно с представителями управления по инвестиционной деятельности, промышленного производства, транспорта и связи администрации обсудил варианты взаимодействия, в том числе и в сфере трудоустройство молодых специалистов.

В ходе визита представители организации рассказали о технологиях, которые используют для энергосбережения. Благодаря внедрению высокотехнологичного оборудования здесь экономят до 60% электроэнергии.

Компания работает с 2015 года и показывает высокие результаты в обработке металлов и нанесении покрытий на металлические изделия. Здесь работают с разным видом материалов. В том числе черной и нержавеющей сталью, цветными металлами, а также пластиком.

Заказчиками подольской компании также являются министерство обороны и «Росатом».

«РС-ПРОФИ» является стабильным налогоплательщиком и надежным работодателем. Компания постоянно расширяет штат и готова обучать начинающих специалистов. К примеру, в настоящее время на производство требуется 8 операторов станков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.