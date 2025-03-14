Месяц чистоты и порядка стартовал в Жуковском

В Жуковском начался месяц чистоты и порядка. Он продлится до 12 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в наукограде создан штаб и разработан план работ, которые будут проведены в рамках ежегодного месяца чистоты и порядка. В этот период будут убираться территории городских образовательных учреждений, социальных, спортивных и культурных объектов, городских предприятий, организаций потребительского рынка и сферы услуг. Управляющие компании организуют субботники во городских дворах и обеспечат жителей всем необходимым инвентарем, инструментом и мешками для мусора. Кроме того, в этот период будут проведены общегородские субботники, о датах и местах проведения которых расскажу чуть позже.

«Напомню, что в этом году работы по подготовке дорог и общественных пространств к весенне-летнему сезону начались намного раньше: этому способствовала установившаяся в регионе теплая погода», — прокомментировал глава города Борис Аубакиров.

В Жуковском в уборке задействованы силы и средства МБУ «Городское хозяйство», управляющих компаний, дорожных служб и подрядных организаций. Ведутся работы по прометанию и промывке автомобильных дорог и дворовых проездов, приведению в порядок дворовых и общественных территорий, особое внимание уделяя детским площадкам. Кроме того, моем контейнерные площадки и очищаем газоны.

«За ходом выполнения этих работ следим в ежедневном режиме, выезжая на место. Охватить весь объем сразу, конечно же, невозможно, но постепенно приводим город в порядок», — также отметил Борис Аубакиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.