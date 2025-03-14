Месяц чистоты и благоустройства в Ленинском округе начался на 4 недели раньше

В Ленинском городском округе приступили к реализации ежегодных мероприятий в рамках месяца чистоты и благоустройства. Традиционно он стартует в апреле, но в текущем году погодные условия позволили начать приводить в порядок территории округа после зимы уже в марте. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Сейчас перед нами стоит задача вычистить все, что накопилось за зиму на общественных пространствах и дворовых территориях Ленинского округа — их у нас 167 — убрать мусор, сухую листву, ветки, помыть плитку. Одной из первых локаций, где произвели уборку, стал сквер «Юность» на улице Заводской в Видном. Далее приступим к другим скверам и центральным улицам округа. За месяц уберем всю территорию. Чтобы сделать все более оперативно, на каждую локацию привлекаем не одну, а полторы-две бригады рабочих», — сказал директор муниципального предприятия «Благоустройство» Дмитрий Черкасов.

Общая площадь территорий, которые обслуживает предприятие, составляет порядка 3 млн квадратных метров. Для уборки общественных пространств МБУ «Благоустройство» задействовало 66 единиц техники и более 400 сотрудников.

На сегодняшний день территории округа приводят в порядок только сотрудники муниципальных организаций. Субботники с участием жителей в этом году пройдут, как и обычно, в апреле. В ходе них в основном будет сделан акцент на озеленение — высадку деревьев, кустарников и цветов.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.