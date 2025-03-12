Месячник чистоты начался в парках Балашихи

В Балашихе стартовал месячник чистоты, в рамках которого парковые территории приводятся в порядок после зимнего периода, сообщили в пресс-службе округа.

«Дирекция парков» приступила к комплексу работ на общей площади более 300 гектаров. В программу месячника входит очистка газонов, уборка и вывоз смёта, спил аварийных деревьев и опиловка сухих веток, промывка дорожек и тропинок, а также малых архитектурных форм.



«Мы начали приводить в порядок наши парки после зимнего периода. В апреле сделаем акарицидную обработку от клещей, покрасим скамейки, урны и ограждения», — сказала заместитель директора по административно-хозяйственной работе «Дирекции парков» Елена Баннова.

Традиционно месячник чистоты начинается в апреле, но из-за раннего потепления в парках Балашихи начали уборку уже сейчас. Это ежегодное мероприятие направленно на поддержание порядка и благоустройства в парках Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.