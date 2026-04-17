Мэрия Набережных Челнов отложила укладку тротуара на улице Аэродромной

сегодня в 18:47

В Набережных Челнах власти отказались строить тротуар на улице Аэродромной в поселке ЗЯБ из-за отсутствия финансирования, сообщает «Челны Live» .

Жители поселка ЗЯБ обратились к городским властям с просьбой обустроить полноценный пешеходный тротуар на улице Аэродромной. Сейчас пешеходам приходится передвигаться по проезжей части вместе с автомобилями.

В мэрии сообщили, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт улицы уже разработана. Она предусматривает обустройство тротуаров.

Однако средства на реализацию проекта в городском бюджете не предусмотрены. Пока финансирование не будет найдено, строительство откладывается на неопределенный срок.

В администрации добавили, что в настоящее время дорогу будут поддерживать в рабочем состоянии силами Предприятия автомобильных дорог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.