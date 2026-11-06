Мастера Мособлводоканала рассказали о своей работе

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду невозможна без сильного кадрового резерва линейных специалистов. Они круглосуточно обеспечивают бесперебойную работу объектов, сетей и оборудования независимо от погоды.

Дмитрий Мелехов девять лет работает в отрасли. Мастер сетей водопровода Лосино-Петровского филиала Мособлводоканала прежде был столяром, сотрудником типографии, дорожником и электриком. Сейчас он обслуживает водозаборные узлы и насосные станции: ремонтирует оборудование, проверяет электрику, меняет датчики и приборы учета. Особой тщательности требует диагностика автоматики. Больше всего ему нравится разбирать насосы и поправлять детали. Дмитрий ждет ввода важных для округа объектов водоснабжения, советует не пасовать перед трудностями и обращаться за помощью к коллегам.

Татьяна Политова — мастер очистных сооружений Орехово-Зуевского филиала в Куровском. За 30 лет она прошла путь от лаборанта до инженера-химика и мастера. По образованию Татьяна бухгалтер и детский психолог; знания психологии помогают ей работать с коллективом. По ее словам, с предвзятостью она не сталкивалась, коллеги доверяют друг другу и всегда готовы помочь.

Татьяна научилась определять попадание химических веществ в стоки по состоянию ила. Среди неожиданных находок было золотое кольцо. При внештатной ситуации работа требует внимания и после смены: от действий сотрудников зависит надежность очистных сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.