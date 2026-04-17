Масштабный блэкаут: жителям Запорожья отключат свет на 13 часов

Жителей Запорожья ждет масштабный блэкаут. Свет в городе вынуждены выключить на 13 часов из-за ремонта оборудования, сообщает «Mash на Донбассе» .

В это время школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты будут запитывать от генераторов. Специалисты обещают, что после ремонта проблем со светом станет меньше.

В том числе ситуация должна наладиться в Херсонской области, где обесточены три муниципальных округа и еще один частично. Жители региона сообщают, что в некоторых населенных пунктах есть проблемы с подвозом воды.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что практически все заводы на территории подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Запорожье остановлены.

