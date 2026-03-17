Балицкий: заводы в подконтрольном ВСУ Запорожье остановлены
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что практически все заводы на территории подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Запорожье остановлены, сообщает РИА Новости.
По его словам, коммунальное хозяйство в значительной степени пришло в упадок из-за отсутствия специалистов и того, что украинский режим никогда и не следил за этим.
Он добавил, что Украина только повышала цены на ЖКХ, при этом не поддерживала коммунальную инфраструктуру.
Ранее украинские силы ударили по движущемуся автомобилю возле Васильевки Запорожской области. В результате погибли двое сотрудников администрации Васильевского муниципального округа.
