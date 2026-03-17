Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что практически все заводы на территории подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Запорожье остановлены, сообщает РИА Новости .

По его словам, коммунальное хозяйство в значительной степени пришло в упадок из-за отсутствия специалистов и того, что украинский режим никогда и не следил за этим.

Он добавил, что Украина только повышала цены на ЖКХ, при этом не поддерживала коммунальную инфраструктуру.

Ранее украинские силы ударили по движущемуся автомобилю возле Васильевки Запорожской области. В результате погибли двое сотрудников администрации Васильевского муниципального округа.

