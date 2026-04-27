Майский график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ

В офисе можно проконсультироваться по расчетам за ЖКУ, передать показания, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом.

График работы:

• 4 мая: Талдом, п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4, с 11.00 до 15.00

• 5 мая: Ленинский, г. Видное, Южный бульвар, д. 5 (ЖК «Южная Битца), с 9:30до 16:00

• 6 мая: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.30,

• 7 мая: Сергиев Посад, п. Загорские Дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00

• 8 мая: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.30 до 16.00

• 12 мая: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от здания Почты России), с 10.30 до 15.30

• 13 мая: Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13, с 10.00 до 15.00

• 14 мая: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.00 до 16.00

• 15 мая: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.30 до 16.00

• 18 мая: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10.30 до 15.00

• 19 мая: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (возле Дома культуры), с 11.00 до 15.00

• 20 мая: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (здание Администрации), с 10:30 до 15:00

• 21 мая: Ступино, рп. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10.30 до 15.00

• 22 мая: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.30 до 16.00

• 25 мая: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.30 до 15.30

• 26 мая: Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной, с 10.30 до 15.00

• 27 мая: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.00 до 16.00

• 28 мая: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9:30 до 16:00

• 29 мая: Ленинский, г. Видное, Южный бульвар, д. 5 (ЖК «Южная Битца), с 9:30 до 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.