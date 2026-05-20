Магистранты из Конго и Мьянмы посетили водоканал в Подольске

Экскурсия для магистрантов НИУ «МГСУ» прошла на водопроводной насосной станции «Школьная» в Подольске. Иностранные студенты из Конго и Мьянмы познакомились с работой систем водоснабжения и современными технологиями отрасли, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На водопроводной насосной станции «Школьная» в Подольске провели ознакомительную экскурсию для студентов магистратуры по профилю «Системы водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов». В составе международной группы обучаются будущие инженеры из стран Африки и Азии, включая Конго и Мьянму.

Студенты изучили технологические процессы подачи и распределения воды, работу систем автоматизации и основного оборудования, обеспечивающего стабильное водоснабжение города. Экскурсию провели начальник службы водопроводных насосных станций и начальник производственно-технического отдела. Специалисты рассказали о принципах работы насосного оборудования, системах управления и контроля.

«У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы. Сейчас уходим от шаблона, что „ЖКХ — это несовременно и скучно“ — привлекаем молодые кадры, внедряем нестандартные подходы и принцип открытости. Процесс экскурсий интересен как учащимся, так и самим хозяйственникам», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Он добавил, что практико-ориентированное обучение играет важную роль в подготовке будущих инженеров.

Также участникам рассказали о программах модернизации объектов, внедрении энергоэффективных решений и мерах по повышению надежности систем водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.