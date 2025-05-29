Лучших сотрудников «ДЕЗа» отметили в Солнечногорске

Предприятие, начинавшее с 38 человек в штате, сегодня «разрослось» до 284 специалистов и 106 единиц техники. В зоне его обслуживания — 286 дворовых территорий, 185 общественных пространств, 238 детских игровых площадок, порядка 503 тысяч квадратных метров газонов, а еще сотни километров дорог и тротуаров.

«В начале мая на наш округ обрушился сильнейший шторм — поваленные деревья, разбросанные ветки, сотни заявок от жителей. И ребята из МБУ „ДЕЗ“ не подвели. Больше 1000 деревьев было убрано с начала месяца. Люди работали без выходных весь май», — поблагодарил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Первый заместитель главы Кирилл Типографщик и замглавы Антонина Ларина вручили благодарственные письма за многолетний труд и добросовестное исполнение обязанностей 17-ти лучшим сотрудникам учреждения: руководителям, механикам, мастерам, водителям, монтажникам, трактористам и другим специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.