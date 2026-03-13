Люберцы: цифровой офис самообслуживания

Около 4000 тысяч люберчан уже воспользовались услугами цифрового офиса МосОблЕИРЦ. Получить услуги здесь можно в современном формате, через терминалы и видео-инфоматы, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Обслуживание происходит самостоятельно, уже без менеджера, который на первых порах подсказывал порядок действий.

С чего начать?

1. Надо подойти к терминалу электронной очереди, выбрать на экране нужную услугу– «ЖКХ», «Оплата» или «Передача показаний», получить талон с номером.

2. Как только номер появится на табло, нужно подойти к указанному окну.

3. Если вопрос связаны с ЖКХ, начислениями и расчетами, по видеосвязи подключится менеджер. Для разговора можно использовать трубку и говорить как по телефону. После того, как консультация получена и вопросы решены, надо нажать кнопку «Завершить».

4. Если вопрос связан с оплатой или передачей показаний, то посетителя направят к соответствующему терминалу.

​​​Цифровой офис МосОблЕИРЦ расположен по адресу: г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 53А. Режим работы:

• вторник–пятница: 08:00–19:00

• суббота: 08:30–16:00

• воскресенье и понедельник: выходные дни.

Офис особенно удобен тем, кто живет или работает в 115 микрорайоне Люберец, рядом со станциями метро «Жулебино» и «Котельники».

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.